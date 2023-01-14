Володимир Ковалів загинув під час деокупації Харківщини

Військовослужбовця 103 бригади територіальної оборони молодшого сержанта Володимира Коваліва посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Відповідний указ президент України підписав 13 січня.

«За особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі», – зазначено в указі №16/2023 «Про відзначення державними нагородами України».

Як повідомляє прес-служба 103 бригади, Володимир Ковалів з перших днів війни боронив державу в лавах територіальної оборони. Загинув в бою з окупантами на Харківщині 15 квітня 2022 року. 44-річний Володимир Ковалів був депутатом Самбірської міськради від ВО «Свобода».

У загиблого Героя залишилися дружина та троє дітей.