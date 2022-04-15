Володимир Ковалів загинув 15 квітня під час боїв на Харківщині

У п'ятницю, 15 квітня, на війні з російськими окупантами загинув депутат Самбірської міськради від ВО «Свобода» Володимир Ковалів.

«У бою з окупантами на Харківщині загинув наш побратим Володимир Ковалів. Депутат Самбірської міської ради від ВО «Свобода» (Львівська область), член об‘єднання з 2006 року. Велика втрата для «Свободи», – йдеться в повідомленні на сторінці «Свободи» Львівщини у Facebook.

44-річний Володимир Ковалів був депутатом Самбірської міськради від «Свободи». З перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України перебував у лавах місцевої територіальної оборони, згодом брав участь у бойових діях на Харківщині, де й загинув. У загиблого залишилися дружина та троє дітей.