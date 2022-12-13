Відзнака є колективною нагородою і невід’ємною частиною бойового прапора підрозділу

Військовослужбовцям 24 ОМБр імені короля Данила з Львівщини вручили почесну відзнаку «За мужність та відвагу». Її вручив генерал-полковник Олександр Сирський у День Сухопутних військ Збройних сил України.

«Відзнака була присвоєна військовій частині указом президента України №315 за особливі бойові заслуги, мужність, відвагу та героїзм особового складу бригади під час захисту територіальної цілісності нашої держави. Почесна відзнака – стрічка «За мужність та відвагу» – є колективною нагородою військових частин. Стрічка є невід’ємною частиною бойового прапора підрозділу», – повідомили на сторінці бригади.

24 бригади

Відзнаку від імені бригади отримав її командир – полковник Іван Голішевський. Також з нагоди свята бійців бригади нагородили державними та відомчими нагородами та подарунками.