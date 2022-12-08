Бойовий прапор командуванню бригади вручили в День Збройних сил

Президент України Володимир Зеленський нагородив бойовим прапором 15 окрему бригаду артилерійської розвідки Сухопутних військ ЗСУ, яка дислокується на Дрогобиччині, а зараз воює у зоні бойових дій. Цією відзнакою нагороджують за високий професіоналізм, бойові заслуги, мужність та відвагу військовослужбовців. Про це 8 грудня повідомили в ЛОДА.

«З початку повномасштабної російсько-української війни військовослужбовці 15-окремої бригади (в/ч А1108) беруть участь у бойових діях із захисту територіальної цілісності України та оборони її кордонів. Вони там, де справді гаряче. Борються за нашу свободу, за нашу незалежність, за наших дітей. Велика їм шана, честь та повага!», – додали у Дрогобицькій районній військовій адміністрації.

Володимир Зеленський вручив бойовий прапор командиру бригади, полковнику Олександру Попову, під час урочистостей до Дня Збройних сил України у Києві.

Для Збройних Сил України бойовий прапор – символ честі, доблесті, слави, який зобов’язує військовослужбовців віддано служити народу, мужньо і непохитно боронити державу, не шкодуючи життя. Бойовий прапор завжди є зі своєю військовою частиною, а на полі бою — у зоні бойових дій, в яких частина бере участь.