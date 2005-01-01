У Старому Самборі 64-річний чоловік загинув у ДТП

СуспільствоОльга Перехрест, 17 січня7140

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Ввечері 17 грудня у Старому Самборі водій Mercedes Vito збив насмерть літнього чоловіка. Про це ZAXID.NET розповіли у відділі комунікації ГУ Нацполіції Львівської області.

ДТП сталась близько 18:00 на вулиці Дрогобицькій Бічній. 29-річний мешканець Мостиськ, який був за кермом Mercedes Vito, наїхав на 64-річного мешканця Старого Самбора. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Наразі встановлюються обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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