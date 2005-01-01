Збитий на трасі Львів–Шегині пішохід відсудив у водія ₴200 тис.

Городоцький районний суд Львівської області зобов’язав водія, що у 2013 році збив пішохода поблизу Мостиськ, виплатити потерпілому 200 тис. грн моральної компенсації. Водія визнали винним у вчиненні правопорушення, однак звільнили від відбування покарання з іспитовим строком у один рік.

Як йдеться у вироку суду від 3 січня 2018 року, автомобіль «ЗАЗ-110308», за кермом якого перебував мешканець Жовківського району, збив чоловіка на трасі Львів–Шегині за межами пішохідного переходу. ДТП трапилася ще 6 вересня 2013 року приблизно о 22:00. Водій стверджує, що пішохід був п’яним та сам кинувся під колеса автомобіля, відтак не визнає своєї провини у ДТП.

Судово-медична експертиза справді підтвердила, що у крові постраждалого був виявлений алкоголь (2,11 проміле). Однак у судовому вироку зазначено, що водій в умовах недостатньої видимості мав їхати з такою швидкістю, щоб встигнути зупинити авто при виявленій перешкоді. Відтак водій міг уникнути наїзду на пішохода, якби не порушив ПДР.

Правоохоронці опитали також свідка, що у момент ДТП їхав по зустрічній смузі та за 200 метрів бачив силует чоловіка, що стояв на розділювальній смузі дорозі. За словами свідка, пішохід не вибіг на дорогу раптово. Унаслідок зіткнення, пішохід отримав забій головного мозку, крововиливи, закритий перелом лівої гомілки з ушкодження зв'язок лівого колінного суглобу. Чоловік став інвалідом I групи та не може самотужки заробляти гроші для утримування малолітніх дітей.

Суд частково задовольнив цивільні позови постраждалого та його матері, яка після ДТП доглядає за ним, та зобов’язав водія виплатити їм по 100 тис. моральної компенсації. Водія визнали винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 ККУ і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на 3 роки без позбавлення права керувати транспортники засобами. Однак звільнив його від відбування показання з іспитом строком в 1 рік.

На вирок суд може бути подана апеляція протягом 30 днів з дня його проголошення.