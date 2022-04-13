У Стебнику внаслідок пожежі у квартирі загинув 47-річний чоловік. Його непритомного знайшли у ванні рятувальники, що прибули на виклик. Врятувати життя чоловіку не вдалося, він помер у швидкій.

Пожежа виникла 13 квітня о 01:51 в квартирі на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку на вул. Січових Стрільців, 3.

«Під час розвідки рятувальники виявили чоловіка у ванні. Вогнеборці винесли потерпілого з ознаками життя із квартири на свіже повітря та передали медикам. Однак врятувати чоловіка не вдалось, він помер в машині швидкої допомоги», – повідомили у ДСНС Львівської області.

У прес-службі рятувальників уточнили ZAXID.NET, що займання виникло в житловій кімнаті. Власник намагався самостійно покинути місце пожежі. Він знепритомнів у ванній кімнаті.

Загиблий – власник квартири 1975 року народження. Пожежу загасили о 02:41. Згоріли речі домашнього вжитку.

Причину виникнення займання встановлюють поліцейські.