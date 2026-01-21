Нобелівський центр міститиме приміщення для проведення семінарів, лекцій, заходів та виставок

Берлінська студія David Chipperfield Architects представила дизайн Нобелівського центру в Стокгольмі з червоної цегли, через 8 років після того, як шведський суд заблокував її пропозицію щодо латунного облицювання, передає Dezeen.

David Chipperfield Architects вперше був оголошений архітектором Нобелівського центру у 2014 році після конкурсу, на якому він представив проєкт з блискучим латунним облицюванням.

У 2015 році проєкт був скорочений у відповідь на занепокоєння громадськості, а наступного року були представлені подальші зміни в дизайні, в результаті чого з'явилася будівля з трьома поверхами, облицьована латунними жалюзями.

Візуалізаці від Onirism

У 2018 році Шведський суд з питань землі та навколишнього середовища заблокував будівництво проєкту, стверджуючи, що він завдасть «значної шкоди» історичній набережній Стокгольма. Два роки по тому Нобелівський фонд вирішив обрати інше місце для центру і звернувся до кількох архітектурних студій, включаючи David Chipperfield Architects, з проханням подати нові проєкти.

Представлений Нобелівським фондом, останній проєкт архітектурної студії David Chipperfield Architects буде розташований у районі Слюссен, який реконструюється за генеральним планом британського бюро Foster+Partners.

Будівля складатиметься з низки блокових форм, пропорції яких нагадуватимуть історичні міські будинки, розташовані вздовж берега.

Візуалізаці від Onirism

«Будівля складається з взаємопов'язаних об'ємів, що відповідають топографії району Сьодермальм. Їх ритм і пропорції нагадують масштаб міських будинків 17 століття в Старому місті на протилежному березі, що дозволяє будівлі гармонійно вписатися в історичну набережну Стокгольма і водночас виглядати як єдине, цілісне спорудження», – зазначають у David Chipperfield Architects.

Нобелівський центр міститиме приміщення для проведення семінарів, лекцій, заходів та виставок, що демонструватимуть досягнення та історії лауреатів Нобелівської премії в галузі науки, літератури та миру.

На першому поверсі будуть розташовані фоє, магазин та ресторан, які виходитимуть на відкриту терасу з видом на воду.

«Перший поверх задуманий як продовження громадського простору, дуже прозорий і відкритий», – зазначають у David Chipperfield Architects.

Конструкція будівлі буде переважно дерев’яною, а фасади будуть облицьовані відновленою червоною цеглою, що є відсиланням до важливих громадських будівель міста, таких як міська ратуша.

Будівництво планують розпочати у 2027 році та завершити у 2031 році.