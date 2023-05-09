Львівський офіс стане «фронт-офісом» для інших українських міст

У Брюсселі відкрили офіс Львова. Завдяки його роботі фінансові програми та проекти стануть доступнішими для всіх українських громад. Про це у вівторок, 9 травня, повідомив на своїй Facebook-сторінці мер Львова Андрій Садовий.

«Нам важливо не просто прагнути стати членом європейської родини, але й також синхронізувати усі інтеграційні процеси на міжмуніципальному рівні. Наша фізична присутність у Брюсселі дасть змогу не лише Львову, але й усім іншим українським громадам стати ближчими до європейських процесів, традицій та можливостей. Маємо важливу місію бути голосом українських міст у ЄС вже сьогодні», – написав Садовий.

Над відкриттям офісу працювали заступники міського голови Львова Андрій Москаленко, Сергій Кіраль та керівниця управління міжнародної співпраці Львівської міської ради Тетяна Хабібрахманова.

Як повідомили у Львівській міській раді, офіс відкривав заступник мера Сергій Кіраль минулого четверга, 4 травня. Він наголосив, що львівський офіс стане «фронт-офісом» для інших українських міст.

«Зараз Україна є кандидатом та прагне повноцінного членства в ЄС у рекордні строки. Маємо за цей час зрозуміти процес зі середини – що та як працює по-європейськи. Європейська освіта, медицина, дороги, європейські міста – це не гасло, а наслідок клопіткої праці з ознайомлення та впровадження європейських правил», – сказав Сергій Кіраль.

Тетяна Хабібрахманова, яка очолює управління міжнародних відносин у Львівській міській раді, стала координаторкою офісу. Представництво Львова в Європі тісно співпрацюватиме із ЛКП «Львівське бюро євроінтеграції». Є вже навіть перші результати роботи офісу – засідання робочої групи Комітету регіонів щодо питань України у вересні проведуть у Львові.