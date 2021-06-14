Нещасний випадок стався на переїзді залізничної станції Бориничі

У Стрийському районі внаслідок наїзду пасажирського поїзда сполученням Харків – Рахів загинула 63-річна жінка. Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА, нещасний випадок стався у неділю, 13 червня, близько 8:55 на переїзді залізничної станції Бориничі Ходорівської ТГ, Стрийського району.

«Пасажирський поїзд сполученням Харків – Рахів здійснив наїзд на місцеву мешканку 1958 року народження, яка від отриманих травм загинула на місці події», – зазначено у повідомленні.

Обставини події встановлюють.

До слова, також у неділю, 13 червня, близько 18:00 у Львові на перегоні «Підзамче» вантажний поїзд № 2851, що складався з 54 вагонів, травмував чоловіка 1957 року народження. Постраждалий отримав забій поперекового відділу хребта та ЗЧМТ, чоловіка госпіталізували. Через цю подію відбулася затримка поїзда на 1,2 год. Обставини події встановлюють.