У суботу через урочисту ходу в центрі Львова змінять маршрути громадського транспорту

Трамваї не курсуватимуть через центр Львова

У суботу, 18 серпня, відбудуться зміни в русі електротранспорту, що курсує через центр міста. Із 15:30 до 17:00 через центр не їздитимуть трамваї №1, 2 та 9. Також буде скорочено маршрут тролейбуса №13.

«У суботу, 18 серпня, у Львові відбудеться відкриття Всеукраїнського вишколу «Джура-прикордонник 2018». У рамках відкриття вишколу відбудеться урочиста хода колони учасників центральною частиною міста. На час проходження колони електротранспорт, який курсує через центр, їхатиме за зміненим маршрутом», – йдеться у повідомленні прес-служби ЛМР.

Трамваї № 1 і 9 їхатимуть по вул. Городоцькій, оминаючи пл. Ринок. Маршрут № 2 курсуватиме по вул. Вітовського. Також буде скорочено маршрут тролейбуса № 13. Він буде курсувати лише до ТЦ «Форум».