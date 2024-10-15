Бійці групи звинувачують Олександра Дмітрієва у погрозах та приниженні військових

Командувач Сухопутних сил ЗСУ Олександр Павлюк ініціював службове розслідування щодо звернення військовослужбовців підрозділу «Асгард» 120 окремого розвідувального батальйону про погрози та приниження нібито радника Павлюка, Олександра Дмітрієва. Про це Олександр Павлюк повідомив у вівторок, 15 жовтня.

На відео, оприлюдненому у соцмережах групою «Асгард» чути чоловіка, який, імовірно, озвучує бойовий наказ. За словами бійців підрозділу, на записі – Олександр Дмітрієв, який обіймає посаду радника командувача Сухопутних сил, проте не має повноважень видавати накази.

Військовослужбовець із позивним «Чех» заявив, що після того, як накази Дмітрієва не захотіли слухати, він почав погрожувати їм, перейшовши на крики та принижуючи бійців.

«Ми вимагаємо від Дмітрієва публічного вибачення перед бійцями, честь яких була принижена його діями», – заявили бійці.

У коментарі hromadske Олександр Дмітрієв заявив, що не давав наказів та назвав ситуацію «давно спрогнозованою» провокацією. Хоч він заперечив звинувачення, командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк відреагував на заяву військових та ініціював розслідування Військової служби правопорядку.

«З метою встановлення реальних фактів та обставин, надання належної правової оцінки щодо подій, про які повідомила група Asgard на власних ресурсах в соціальних мережах, мною ініційовано проведення службового розслідування Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України», – повідомив Олександр Павлюк.

За даними hromadske із посиланням на анонімного командира підрозділу, який фактично перебуває під управлінням Олександра Дмітрієва, радник дійсно роздає бойові накази, хоч сам не є військовослужбовцем. Крім того, співрозмовник медіа повідомив, що він рішень Дмітрієва залежить, де виконуватимуть завдання бійці.

Зазначимо, група «Асгард» – ударне формування у підрозділі «Очі» 120 ОРБ, створена у 2023 році. Підрозділ працює на східному напрямку фронту, застосовуючи розвідувальні та FPV-дрони.