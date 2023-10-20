Запідозривши, що його «ведуть» ДБРівці, чоловік звернувся до із заявою, що йому збираються давати хабара

Державне бюро розслідувань України оголосило про підозру у хабарництві начальнику відділу боротьби з хабарами управління стратегічних розслідувань у Сумській області департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Про подію, яка відбулася 18 жовтня, повідомило сумське видання «SumyToday».

Як повідомляється, за версією слідства, правоохоронець вимагав 15 тис. доларів від працівника лісгоспу, якого своєю чергою спіймали на пособництві в незаконній порубці дерев.

Однак підозрюваного поліцейського поки не затримали, бо запідозривши, що він перебуває «у розробці» співробітників ДБР, посадовець звернувся до внутрішньої безпеки із заявою, що йому збираються давати хабаря. Тож передача коштів не відбулася. Підозру ДБРівці оголосили за наявними у них доказами.

Зауважимо, що офіційного повідомлення від ДБР та поліції щодо інциденту на Сумщині не було.

Як інформував ZAXID.NET, раніше командира взводу у Дніпрі викрили на вимаганні хабарів за нарахування бойових виплат. Старший лейтенант вимагав по 150 тис. грн у чотирьох своїх підлеглих.