На прибутковість супермаркетів вплинуло здорожчання доставки товарів, заборона продажу алкоголю та загальна економія покупців

За два місяці війни супермаркети на заході України суттєво наростили продажі та розширили асортимент, однак заробляти більше не стали через здорожчання послуги доставки товарів, обмеження на зростання цін на соцтовари від уряду, заборону продажу алкоголю та загальну економію покупців, пише Forbes Україна.

За словами директора компанії «Барком», якій належать торговельні мережі «Родинна ковбаска» та «Родинна пекарня» Олега Барана, за період березня – квітня у магазинах, крім звичного асортименту, з’явилися нові страви, зокрема, салати, млинці та голубці. Це спричинено запитом від нових покупців – переселенців.

«Попит на кулінарію зріс через те, що люди не мали змогу готувати. Вони більш охоче купували готову їжу, ніж сире м’ясо», – розповів Олег Баран.

Він додав, що за два місяці у закладах мережі на Львівщині продажі зросли на 30-40% у пекарнях та 10-15% у магазинах «Родинна ковбаска».

У Івано-Франківській та Закарпатській областях супермаркети «Наш Край» та SPAR за квітень вторгували на 30-80% більше, ніж зазвичай. Про це розповів керівник ритейл-напрямку компанії VolWest Group, якій належать обидві мережі, Віктор Мольченко. А продажі мережі дешевих магазинів «Аврора» на Закарпатті зросли на 100%, у Львівській та Івано-Франківській областях – на 50%.

За словами Віктора Мольченка, це спричинено тим, що саме до цих областей переїхала найбільша кількість переселенців: Львівщина прийняла близько 335 тис. людей, Закарпаття – близько 400 тис., Івано-Франківщина – понад 142 тис. людей. Водночас у Волинській, Рівненській та Тернопільській областях, куди переїхали близько 157 тис. переселенців, виторги цих мереж майже не зросли.

Попри зростання продажів, заробітки більшості торговельних мереж на заході України не зросли. За словами співвласника мережі «Аврора» Тараса Панасенка, доставка товарів подорожчала мінімум на 50%, а вартість упаковки – на 20%, тому зараз мережа працює фактично «в нуль».

Крім цього, уряд обмежив націнки на соціальні товари до 10%, тож у результаті загальна різниця ритейлерів впала.

«За товарообігом березень був хорошим, а за прибутком – ні», – зауважує гендиректор мережі «Рукавичка» Роман Козак.

Також вплинула на прибутковість і заборона продажу алкоголю. За словами Романа Козака, націнка на цей вид товару була вищою, ніж на продукти харчування.

Як зауважила комерційна директорка Dragon Capital Property Management Наталія Кравець, споживачі стали більше економити і купувати лише найнеобхідніше. До прикладу, в «Аврорі» в чотири рази зросли продажі продуктів швидкого харчування, натомість на половину впали продажі жувальних гумок.

Олег Баран підсумовує, що у травні продажі в ритейлі на заході починають падати, оскільки переселенці поступово повертаються до своїх міст. Аби не працювати у збиток, торгові мережі починають підвищувати ціни, відповідно до зростання витрат.