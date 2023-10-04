На камерній сцені театру відбулась прем’єра комедії «Життя прекрасне»

Менше ніж за два тижні після прем’єри вистави «Земля» на головній сцені театру імені Марії Заньковецької, 3-4 жовтня на камерній сцені театру відбулась прем’єра комедії «Життя прекрасне» за новелами американського автора Фредеріка Строппеля. За сюжетом усі частини вистави стосуються комедії старіння, а комедні ситуації головних героїв показують старість як зворушливу та веселу, так і будь-який інший етап життя.

Забути, хто твоя дружина, поховати друга в костюмі клоуна, отримати лекцію на тему сексу від розкутої подруги, випадково знайти вбивцю своєї рідні та проміняти помсту на солодощі – усі ці водночас курйозні та сумні ситуації відбуваються з героями п’єси.

Режисер вистави В’ячеслав Жуков відзначає, що за комедійними ситуаціями криється глибинний сенс: встигнути пізнати себе та змінити життя так, як ви цього прагнете.

«Драматург наголошує глядачам: ви, які зараз сидите у глядацькій залі та спостерігаєте за персонажами на сцені, на відміну від героїв вистави, які цю істину життя пізнали занадто пізно, маєте ще можливість змінити себе та своє життя!», – підсумовує режисер.

У постановці вистави взяли участь художник Олександр Оверчук та композитор Андрій Вакула.

У виставі беруть участь Степан Глова, Олександра Бонковська, Людмила Никончук, Ірина Швайківська, Ярослав Мука, Ігор Гаврилів та інші.

Американський сценарист та драматург Фредерік Строппель нагоди прем’єри звернувся до українців зі словами підтримки.

«Всупереч тому, що ви можете почути звідусіль, американський народ у цілому повністю підтримує Україну. Ми надзвичайно захоплюємося вашим стійким захистом Батьківщини, і ми завжди будемо підтримувати вас. І я особисто відчуваю привілей, що можу запропонувати вам кілька годин втечі (на час вистави); і завжди буду пишатися тим, що мені вдалося зробити хоч якийсь невеликий внесок і полегшити ваш тягар – кількома усмішками», – заявив він.

Нагадаємо, це вже друга прем’єра театру з обіцяних у сезоні. Нещодавно глядачі мали змогу побачити виставу «Земля» за повістю Ольги Кобилянської, що стала дебютом на львівській сцені відомого українськогорежисера Давида Петросяна. Також у жовтні у театрі обіцяють відкрити нову неформатнусцену «Стрих» для експериментальних постановок.