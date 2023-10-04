Театр імені Марії Заньковецької покаже виставою «Земля»

З 5 по 10 жовтня у Львові пройде міжнародний театральний фестиваль «Золотий лев-2023». Цього року фестиваль, якому виповнюється 34 роки, буде спрямований на меморіалізацію боротьби українців. Фестиваль «Золотий лев» стане майданчиком для показу вистав українських театрів, прем’єри яких відбулись після 24 лютого 2022 року.

На фестивалі можна буде побачити вистави театрів зі Львова, Києва, Вінниці, Луганську, Сум, Кропивницького, Чернігова, Херсону, також будуть театри з Чехії, Франції та Данії.

Покази відбуватимуться у театрах «Воскресіння», імені Леся Курбаса, Першому театрі, театрі імені Марії Заньковецької, будинку офіцерів.

«Їх там нєт»

В театрі імені Марії Заньковецької можна буде побачити драматичний театр імені Лесі Українки (м.Київ) з виставою «Переклади» за п‘єсою відомого ірландського драматурга Браяна Фріла. Події відбуваються у селі, куди приїжджають колоністи, аби оновити карти та перейменувати назви з ірландської мови на англійську.

Київський театр на Подолі покаже виставу «Зелені коридори» Наталки Ворожбит. Через «зелений коридор» на кордоні мають пройти 4 героїні вистави: літня мешканка Київщині, що потайки вивозить своїх котів, матір 3 дітей з Харкова, чоловік якої пішов на фронт, дівчина з Бучі та зірка кіно й серіалів. Постановником вистави є виконувач обов’язків художнього керівника театру Заньковецької Максим Голенко.

В театрі «Воскресіння» покаже свою нову виставу Луганський музично-драматичний театр з виставою «Їх там нєт» за мотивами п’єси «Четверта стіна» Алекс Вуд. Молодий актор Жан приходить на кастинг. Раптом він починає бачити глядачів там, де їх не повинно бути. Глядачі у залі. Глядачі на подвір’ї. Глядачі у квартирі. Вони скрізь, йдеться в описі вистави.

Там же виступить Сумський театр драми та музичної комедії з виставою «Хлібне перемир’я» Сергія Жадана. Вистава «Хлібне перемир’я» проходить у форматі «сцена на сцені», що забезпечує ефект присутності й дає можливість глибше розібратись у психологічних особливостях персонажів, у їх намаганні зрозуміти, в якому вимірі вони знаходяться. Режисер-постановник Дмитро Некрасов робить спробу максимально відійти від побутового прочитання тексту п‘єси і ставить акцент на розкритті символічних ліній, якими рясніє цей драматургічний твір.

«Ніч вовків»

Також у «Воскресінні» Херсонський театр імені Миколи Куліша та Project Art Theater покажуть виставу «Джива» у постановці Надії Агєєвої-Швед.. «Джива» – нова робота Анатолія Матвійчука, яку сам він назвав трансцедентальною п’єсою. Це, як зазначає драматург, спроба дати відповідь на складні питання буття, які не дають спокою багатьом. У виставі задіяні документальні розповіді херсонських поетів з книги «Херсонщина. Арт-спротив», які звучать автентичними голосами самих поетів, котрі пережили окупацію міста.



Театр Сатири (м.Кропивницький) з виставою «Королева краси» Мартіна МакДонаха та інші.

У Першому театрі можна буде побачити Чернігівський молодіжний театр з виставою «Goodbyemylove, або, дівчата Вам сюди» Лори Каннінгем (компанія жінок, вирвавшись кожна з власного життя, збираються разом з нагоди вагітності однієї з героїнь) та Вінницький музично-драматичний театр імені Садовського з виставою «Ніч вовків» Олександри Вітер (події драми розгортаються між зграєю вовків, які тікаючи від мисливців, опинилися на вершині гори).

У театрі імені Леся Курбаса виступатиме Платформа сучасного танцю з виставами «Dance Macabre. Безсмертний танок» та «Сліди». Ця постановка народжена на перетині танцю, фізичного театру й музики. Режисер та художник – Богдан Поліщук.

«Dance Macabre. Безсмертний танок»

У приміщенні будинку офіцерів відбудеться вистава «Мовою троянд» від київського театру «Сузір’я». У виставі «Мовою троянд» за сценарієм Наталії Колесніченко-Братунь в образі поетки й журналістки Ольги – Ганна Михайличенко, представниця Майстерні Миколи Рушковського.



Також на фестивалі будуть представлені вистави львівських театрів: театр «Воскресіння» з виставою «Будинок без номера» Ярослава Федоришин, театр імені Леся Курбаса з виставою «Захар Беркут» за повістю Івана Франка, театр імені Марії Заньковецької з виставою «Земля» Ольги Кобилянська, театр «Око» з виставою «Різанина» Ясмін Реза, обласний театр ляльок з виставою «Засвітнє танго».

Також на глядачів чекають вуличні дійства, родзинкою яких буде гість з Франції Pat Belland. Він впродовж чотирьох годин ходитиме вулицями Львова, щоб принести трішки позитивних емоцій львів’янам.

Також серед іноземних учасників буде театр Vosa з Чехії з виставою «Перший крок». Вистава буде представлена у вечірньому і в денному форматі на локації FESTrepublic.

Традиційної карнавальної ходи цього року не буде, проте буде театралізоване відкриття фестивалю, яке відбуватиметься в театрі «Воскресіння».

Серед додаткових заходів в рамках фестивалю буде проведено дискусію «Війна і театр: реалії й можливості» за участі представників театральної спільноти з різних міст України. Також впродовж всього фестивалю діятиме український павільйон Паризького квадрієнале сценографії 2023 «Сад живих речей».

Повну програму фестивалю можна побачити на сайті фестивалю.