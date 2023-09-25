Організатором фестивалю є Львівська філармонія

У Львові 29 вересня розпочнеться традиційний осінній фестиваль сучасної музики «Контрасти». Міжнародний фестиваль триватиме до 8 жовтня і його цьогорічна тема Pulsus. Цьогоріч у програмі 14 подій, знані колективи Львова, гості з Києва, Польщі й Німеччини приготували твори, які нечасто лунають навіть на наших сценах.

Відкриє фестиваль 29 вересня національний ансамбль солістів «Київська камерата». Програма пропонує більше дізнатись у музичну України нашого часу: від Карабиця до Алмаші, Козаренка й Цепколенко, шістдесятників Грабовського та Сильвестрова, й Станковича.

30 вересня «Контрасти» вшанують Валентина Сильвестрова, одного з найвідоміших українських митців у світі. В день народження композитора піаністка Віоліна Петриченко разом з меццо-сопрано Лілією Нікітчук та симфонічним оркестром Львівської національної філармонії на чолі з Володимиром Сивохіпом виконають низку творів Валентина Сильвестрова, серед яких премʼєра – цикл «Пʼять мелодій на Новий Рік».

1 жовтня на честь корифея новітньої української музики Мирослава Скорикасимфонічний оркестр Львівської національної філармонії під орудою відомого польського диригента Вінсента Козловського прозвучать твори переможців конкурсу його імені.

2 жовтня у виконанні камерного оркестру «Віртуози Львова» прозвучить музика Васкса, Пасічника, Станковича, Сіренка, Скорика, Фроляк та Гаврилець як данина пам’яті тих, хто віддав життя на війні.

3 жовтня програма концерту фестивалю є діалогом двох митців, Мирослава Скорика та Василя Барвінського. Виконавці: скрипалька Наталія Гордєєва, віолончеліст Максим Римар та піаністка Віоліна Петриченко.

4 жовтня прозвучить музика сестер-композиторок Ганни Гаврилець та Богдани Фроляк.

5 жовтня у Домі звуку студенти-композитори випробовуватимуть поєднання препарованого фортепіано та електроніки.

Також 5 жовтня відомий Львівськийкамерний оркестр «Академія» виступить із солістами нової генерації Станіславом Паращуком та Павлом Янушевським. Програма включає лише авангардні твори й прем’єри: твори Коффлера, Скорика, Камінського, Керімова та Курилєвіча.

6 жовтня у програмі Євгена Петриченка «Concerto Grosso з позитивом» виступатиме новостворений Liatoshynskyi Capella: Early Music Ensemble Національного будинку музики (Київ).

7 жовтня в буде представлено твір французького митця Арно Фільона, де поєднуються близько 50 мов.

Також цього вечора «Контрасти» пропонують пізнати Харків через майстерність двох його митців: несправедливо забутого композитора минулого століття та піаніста, який досліджує музику рідного міста, Валентина Бібіка та Максима Шадька.

У цей же день виступатиме дует «Duo Sonoro», що презентує обʼємний погляд на музику другої половини ХХ століття. У програмі твори Загорцева, Куртаґа, Сильвестрова, Такеміцу, Іщенка, Тююра, Лютославського.

8 жовтня закриє фестиваль симфонічний оркестр INSO-Львів, солістка Катерина Супрун (альт, Україна) та польський диригент Вінсент Козловський. Вони виконають твори Пендерецького, Щетинського та інших.

Повну програму фестивалю можна побачити на сайті філармонії.