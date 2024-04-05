У месенджері Telegram поширюють повідомлення про впровадження графіків відключення світла у Львівській області. «Львівобленерго» спростовує цю інформацію та просить не поширювати фейкові повідомлення.

У п’ятницю, 5 квітня, «Львівобленерго» повідомило, що у месенджері Telegram поширюють фейкову інформацію про впровадження графіків відключення світла у Львівській області. Її, зокрема, поширюють у неофіційних чат-ботах.

«Наголошуємо, що інформація про введення будь-яких графіків у нашій області є фейком! Просимо Вас не довіряти сумнівним та не перевіреним джерелам інформації та не піддаватись паніці», – повідомило «Львівобленерго».

Нагадаємо, що через масовані обстріли росіян у шести областях України справді ввели графіки відключень світла, однак Львівської області у цьому переліку немає. Йдеться про Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Кіровоградську, Полтавську та Сумську області.