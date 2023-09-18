Випадок трапився на території навчально-спортивної бази «Закарпаття»

У неділю, 17 вересня, у термальному басейні у місті Берегове на Закарпатті помер 40-річний турист з Києва. Речниця Нацполіції Закарпатської області підтвердила ZAXID.NET інформацію про смерть чоловіка, однак причину смерті встановить експертиза – чи чоловік втонув, чи йому стало погано у басейні.

Місцевий сайт Mukachevo.net 17 вересня з посиланням на власні джерела повідомив, що на території навчально-спортивної бази «Закарпаття», що у місті Берегове, вранці помер 40-річний чоловік. За даними ЗМІ, чоловіку стало погано і він втонув у термальному басейні.

У прес-службі Нацполіції Закарпатської області ZAXID.NET підтвердили інформацію про смерть чоловіка. У поліції розповіли, що помер 40-річний чоловік з Києва. Невдовзі проведуть розтин та буде встановлена причина смерті – чи чоловік втонув, чи йому стало погано у басейні. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 115 із поміткою «нещасний випадок».