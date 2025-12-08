Ним став декан медичного факультету Петро Лихацький

У Тернопільському національному медичному університеті після проведення другого туру виборів обрали нового ректора. Ним став нинішній декан медичного факультету вишу Петро Лихацький. За нього проголосували 440 виборців, а за його опонента – Петра Сельського – 276 виборців, повідомили на сторінці Тернопільського медичного університету в фейсбуці.

Перший тур виборів в Тернопільському медичному університеті відбувся 28 листопада. На посаду ректора претендувало п’ятеро кандидатів. Найбільше голосів набрали декан медичного факультету Петро Лихацький, за нього проголосувало 347 виборців. На другому місці був професор кафедри патологічної анатомії Петро Сельський, за нього свої голоси віддало 171 виборець. На третьому місці опинилася професорка кафедри фармакології Оксана Шевчук зі 100 голосами.

Згідно з регламентом, оскільки жоден з кандидатів не набрав більше ніж половину голосів, то відбувся другий тур, на проведення якого загалом виготовили 812 бюлетенів. Обирали очільника ТНМУ 617 представників науково-педагогічного складу, 130 студентів і 65 осіб з-поміж інших працівників.

Результати голосування:

за Петра Лихацького – декана медичного факультету – 440 голосів;

за Петра Сельського – завідувача і професора кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною – 276 голосів;

не підтримали нікого – 17 осіб;

недійсний бюлетень – 1.

Загалом голосували 734 особи. Додамо, що Петро Лихацький має 46 років. Із жовтня 2019 року він обіймає посаду декана медичного факультету, а з 2020 року отримав звання професора кафедри медичної біохімії ТНМУ. Є членом вченої ради ТНМУ.