Хлопця швидка забрала в Тернопільську обласну дитячу лікарню

У будинку на вул. Малишка в Тернополі 14-річного хлопця домофон вдарив струмом. Підлітка почало трясти і з його слів, він не міг відірвати руки від кнопки пристрою та поруччя. Батьки хлопця викликали швидку допомогу.

«19 жовтня о 21:36 бригада швидкої виїжджала на вул. Малишка, до 14-річного пацієнта, якого вдарило струмом. За словами хлопця, він натиснув кнопку домофона на вхідних дверях, одночасно схопившись за мокрі металеві поручні», – повідомляє генеральний директор Центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус.

Зі слів медиків швидкої, хлопець після того, як доторкнувся до кнопки домофону одразу ж відчув сильний біль в лівій руці, тремор й ледве відірвав руку від металевого поруччя, за яке тримався, коли натискав пристрій.

«Пацієнта, ураженого електрострумом, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в обласну дитячу лікарню», – додають в Центрі екстреної медичної допомоги.

В Тернопільській обласній дитячій лікарні ZAXID.NET повідомили, що зараз з підлітком все добре. Йому зробили усі необхідні аналізи, а після того перевели з реанімації в звичайну палату. Ві лікарні він пробуде ще кілька днів.