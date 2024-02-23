Складна операція тривала кілька годин

У Тернополі лікарі видалили 43-річній жінці пухлину вагою 9,5 кілограмів. Пацієнтка довго скаржилася на біль в животі. Коли звернулася до лікарів, виявилося, що в неї є пухлина величезних розмірів. Операцію порадили провести терміново. Через кілька годин лікарі прооперували жінку і врятували їй життя.

До спеціалістів Тернопільського обласного онкодиспансеру звернулася 43-річна жителька Тернопільщини. Жінка розповіла, що її турбує постійний біль в животі. Завдяки аналізам медики діагностували в жінки велику пухлину, яка утворилася в матці.

В операційній працювали брагада лікарів, адже операція була дуже скалдною

«За допомогою УЗД та інших діагностик визначено діагноз — кістома. Лікарі Тернопільського обласного онкологічного диспансеру провели екстирпацію матки з додатком, оментектомію, цитодіагностику (рак лівого яєчника). Операцію виконано в радикальному обʼємі», – повідомили в Тернопільському обласному онкодиспансері

Операція була дуже складана, адже пухлина могла в будь-який момент тріснути, а це могло спричинити масивну крововтрату. Після хірургічного втручання пацієнтка почувається добре і йде на покращення.