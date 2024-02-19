Пацієнт з онкохірургами (зліва направо) Роман Ярема, Мирон Огорчак, Віктор Сафіян та Олег Рілінг

Команда лікарів Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру врятувала 61-річного мешканця Прикарпаття, у якого діагностували рак шлунка у четвертій стадії з метастазами у регіональні лімфатичні вузли та легені. За його життя лікарі боролися майже півроку. Аби його врятувати, їм довелося повністю видалити пацієнтові шлунок, повідомили в онкоцентрі.

Чоловік, якого звати Ярослав, до онкоцентру приїхав з Івано-Франківщини у 2021 році. «У мене почав боліти шлунок. Я, мабуть, місяць терпів, але легше не ставало, тож вирішив звернутись до лікарів», – каже Ярослав.

Пацієнта скерували у відділення абдомінальної хірургії. Тут після відповідних обстежень у нього діагностували рак шлунка у IV стадії з метастазами у регіональні лімфатичні вузли та одним метастазом в легені.

«Ще 10 років тому у такій ситуації лікарі б не могли запропонувати пацієнту ефективного лікування. Та зараз ситуація змінилась. У випадку, коли є не більше трьох метастазів і всі вони є в межах одніє анатомічної ділянки, так звана олігометастатична хвороба, лікування пацієнта може бути ефективним», – пояснив завідувач відділення абдомінальної хірургії Мирон Огорчак.

За порятунок пацієнта взялася велика інтердисциплінарна команда фахівців онкоцентру. Спершу хворий отримав чотири цикли неоадʹювантної хіміотерапії, після якої пухлина шлунка зменшилася більше, ніж на 50%. Тоді завідувач торакального відділення Ігор Гіпп зі своїми колегами видалив частку метастатично ураженої легені. Після цього у відділенні абдомінальної хірургії бригада хірургів (Мирон Огорчак, Віктор Сафіян та Петро Гиря) видалили чоловікові шлунок та всі регіональні лімфатичні вузли.

«Шлунок – важливий орган у системі травлення, але не критичний. Людина без шлунка може жити. Після видалення шлунка стравохід з’єднують з початковими відділами тонкого кишківника. Після операції такі пацієнти не можуть за один раз з’їсти багато, мусять їсти меншими порціями, але частіше. Приблизно місяць їжа має бути напіврідка, зблендерована, а далі пацієнти поступово переходять на звичайну їжу. Період адаптації триває від трьох місяців до півроку», – уточнив ZAXID.NET Мирон Огорчак.

Комбіноване лікування Ярослава в онкоцентрі тривало майже півроку. І вже 2,5 року чоловік живе повноцінним життям.

«Я живу так, як і жив раніше, у мене немає жодних особливих обмежень ні в плані харчування, ні загалом. Я активний, працюю і головне – живу», – каже пацієнт.

За словами завідувача відділення абдомінальної хірургії Мирона Огорчака, від шашлика пацієнту таки треба відмовитися і кожні півроку проходити контрольні обстеження, аби бути впевненим, що хвороба не повернулася. На обліку в онкоцентрі стоїть пацієнт, який після видалення шлунка (також рак у IV стадії) живе вже понад 10 років.