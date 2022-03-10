Ярмарки відбуватимуться в чотирьох районах міста

У Тернополі проводитимуть сільськогосподарські ярмарки, на яких продукти можна буде придбати значно дешевше, аніж в магазинах та на центральному ринку. Ярмарки проводитимуться одночасно в чотирьох районах міста. Рішення про започаткування сільськогосподарського ринку прийняли 10 березня на вечірньому засіданні штабу оборони Тернопільщини, повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Ярмарки проводитимуть для того, щоб жителі міста та вимушено переселені українці могли закупитися необхідними продуктами за цінами від виробників. «На раді оборони прийняли рішення про роботу сільськогосподарських ярмарків. Це дасть змогу виробникам Тернопільщини швидко реалізовувати свою продукцію, а жителям області – купувати продукти місцевого виробника за дешевшими цінами. Область повинна працювати», – заявив Володимир Труш.

Міська влада Тернополя впевнена, що у воєнний час виробництво не повинно зупинятися, і тому в місті започатковують програму «Українці допомагають українцям!». Згідно з нею у місті будуть постійно проводитися ярмарки, на яких продаватимуть сільськогосподарську продукцію. «Вже проведена нарада з виробниками продуктів Тернополя, представниками торгових мереж. Комунальним службам я доручив готувати площі для проведення ярмарків», – зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал.

На ярмарках люди зможуть купити овочі, фрукти, ковбасні вироби, свіжу свинину та яловичину, рибу та хлібобулочні вироби.

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