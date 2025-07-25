На протест під залізничний вокзал прийшло близько 30 дачників

25 липня мешканці Тернополя, які мають дачі неподалік обласного центру, вийшли на протест біля залізничного вокзалу. Люди мітингували з вимогою відновити приміський потяг «Тернопіль – Ходорів», адже це єдиний вид транспорту, яким вони раніше могли добратися до своїх заміських ділянок. Йдеться, зокрема, про села Буцнів, Великий Ходачків і Денисів. Поїзд не курсує вже майже місяць.

Про акцію протесту повідомила в фейсбуці тернополянка Галина Юрса. Вона зазначила, що з 29 червня по 27 липня потяг «Тернопіль – Ходорів» не курсує через анонсований раніше ремонт колії. Невдовзі з’явилася інформація, що залізницю ремонтуватимуть ще упродовж місяця.

«Сотні людей літнього віку, найбільш незахищені категорії громадян, які по суті з дач і виживають, а ще волонтерять, допомагають продуктами переселенцям, – позбавлені залізничного сполучення», – зазначила Галина Юрса.

На акцію протесту біля залізничного вокзалу прийшло близько 30 учасників, повідомляє «Суспільне.Тернопіль». Переважно це пенсіонери, які влітку часто їздять на дачі, адже там обробляють і збирають городину, ягоди та фрукти. Серед них – тернополянка Раїса Сторчак. Жінка має дачну ділянку у селі Денисів Козівської громади, що за 35 км від Тернополя.

«Ми добираємося до села Городище, платимо 50 грн в одну сторону. Потім ще 4 км йдемо пішки. Я маю, наприклад, пенсію неповних 3 тис. грн. Скажіть, будь ласка, як можна вижити? І я ще й маю інвалідність другої групи. Як можна вижити за 2800 в місяць?», – розповіла тернополянка.

На мітинг дачників прийшов виконувач обов'язків директора департаменту розвитку інфраструктури Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Капуста. Чиновник зазначив, що ОВА 24 липня звернулася до «Укрзалізниці» з проханням роз’яснити, чому досі немає приміського сполучення.

«"Укрзалізниця” мала б чітко роз’яснили людям, коли закінчаться ремонтні роботи, щоб люди мали ясність. Для них зараз найважливіше – це розуміння, коли закінчиться ремонт», – зазначив Тарас Капуста. Наразі відповіді чи роз’яснень від «Укрзалізниці» немає.

Тернополяни, які прийшли на мітинг, розповіли, що мають невеликі пенсії, тому влітку городи та сади на дачах їм допомагають. Мешканці чекають на відновлення приміського потяга до дачних кооперативів.