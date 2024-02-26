Операція тривала 13 годин

У Тернополі лікарі вперше унікальним методом вирізали пухлину на серці пацієнта. 45-річний військовий звернувся до медиків з болями в грудях. Обстеження показали, що в нього в серці є величезна пухлини. Щоб її вирізати лікарям довелося провести в операційній 13 годин. Операцію також ускладнювало те. що чоловік був поранений на фронт і мав ампутацію ноги.

Лікарі Тернопільської обласної клінічної лікарні вперше оперували пацієнта методом аутотрансплантації, повідомили в Департаменті охорони здоров’я Тернопільської обласної військової адміністрації в понеділок, 26 лютого. Для цього медикам довелося вийняти серце з грудної клітки чоловіка, щоб повністю видалити злоякісну пухлину – саркому задньої стінки лівого передсердя.

Пацієнт – 45-річний військовослужбовець. Він отримав поранення на фронті і пережив високу ампутацію ноги.

Під час реабілітації лікарі діагностували у нього важку сердечну недостатність. Ймовірна причина була в скупченні тромбоцитів в серці. В Тернопіль він приїхав для того, щоб зробити планову операцію з начеб-то видалення цього згустку.

«До нас у відділення направили військовослужбовця на планову рутинну операцію. Під час діагностики ми бачили певну масу, яку ми сприйняли як тромботичну, у лівому передсерді. Коли ж почали операцію, виявили пухлину. Взяли гістологію і вирішили не продовжувати операцію, тому що до такого масштабного втручання потрібно було підготуватися», – розповів кардіохірург, завідувач відділення кардіохірургії та трансплантології Тернопільської обласної клінічної лікарні Володимир Мороз.

️Наступна операція з видалення пухлини відбувалася у два етапи. Щоб отримати доступ до злоякісного утворення, медикам довелося провести експлантацію серця, тобто витягнути орган з грудної клітини. Допоки тривала операція, життя пацієнта забезпечував апарат штучного кровообігу.

«Ми вийняли серце, видалили частини пухлини, які залишилися у грудній клітці, сформували нову задню стінку лівого передсердя з бичачого перикарду, вшивши в нього всі легеневі вени. Другий етап – це робота з серцем. Саркома вразила мітральний клапан серця і частину лівого передсердя, тому ми видалили їх. Після цього ми відновили геометрію лівого передсердя теж за допомогою бичачого перикарду та встановили новий мітральний клапан», – розповів Володимир Мороз.

За словами лікарів, післяопераційний період був дуже складний. Однак зараз стан пацієнта задовільний. Чоловіка виписали і зараз він перебуває в Києві з сім’єю. А також проходить реабілітацію та спеціальне лікування.