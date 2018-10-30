У Тернополі майже вдвічі підвищили вартість проїзду в громадському транспорті

Разова оплата готівкою у тролейбусі становитиме 8 гривень, у маршрутці — 9 гривень

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 15:269090

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У Тернополі майже вдвічі підвищили вартість проїзду в громадському транспорті
фото ілюстративне, «Овід»
Пасажири тернопільського міського транспорту невдовзі платитимуть за новими тарифами

У Тернополі зросла вартість проїзду у громадському транспорті. Рішення про підвищення тарифів на проїзд ухвалили на черговому засіданні виконавчого комітету, повідомила прес-служба міської ради.

Так, з 1 листопада вартість проїзду у тролейбусах становитиме 8 гривень – при готівковому розрахунку, 6 гривень при сплаті електронним проїзним квитком або банківською карткою та 5 гривень при оплаті персоніфікованою «Карткою тернополянина».

Вартість маршрутки становитиме 9 гривень при оплаті готівкою, 7 гривень – при сплаті електронним проїзним квитком або банківською карткою, 6 гривень становитиме вартість при оплаті «Карткою тернополянина».

«Учні платитимуть у тролейбусах 2,5 гривні та 3 гривні – у автобусах та маршрутках, а студенти – 2,5 гривні у тролейбусах та 3 гривні – у автобусах, які курсують у звичайному режимі руху», - йдеться у повідомленні.

Підняття тарифів у міськраді Тернополя пояснюють критичною ситуацією з перевезенням пасажирів, оскільки усі маршрути є збиткові та на понад 35% зменшилась кількість маршрутних автобусів.

До слова, востаннє тарифи на проїзд у міському транспорті в Тернополі збільшували на початку січня 2018 року. Разова подорож у маршрутці тоді збільшилась до 5 грн, в тролейбусі – 4 грн. Для тих, хто розраховувався «карткою тернополянина» та неіменною карткою (електронним квитком), вартість проїзду тоді залишилась без змін. Тобто 4 грн у маршрутці та 3 грн у тролейбусі.

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