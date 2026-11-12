Штучне дерево поставлять на Театральній площі

У Тернополі цього року встановлять різдвяну ялинку. Святкове штучне дерево поставлять традиційно на Театральній площі. Про це у четвер, 12 листопада, повідомила у коментарі ZAXID.NET речниця Тернопільської міськради Мар’яна Зварич.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Ялинку, як і в попередні роки не купуватимуть, а встановлять штучне дерево висотою 18,5 м, яке міська рада придбала більше ніж 10 років тому. Іграшки та 3D-ілюмінація також будуть з минулих років. Окрім того, у місті оголосили конкурс на саморобні ялинкові прикраси, які можуть виготовити учні шкіл та вихованці творчих гуртків. Найкращі іграшки повісять на різдвяне дерево.

У 2025 році головну різдвяну ялинку в місті не встановлювали через траур за загиблими тернополянами. У 2024 році святкове дерево поставили вперше після початку повномасштабного вторгнення.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Також цьогоріч на Театральному майдані облаштують і різдвяно-новорічний ярмарок. У Тернопільській міській раді закликали підприємців зголошуватися та реєструватися на торгівлю.

Урочисто відкрити ялинку та ярмарок мають напередодні дня Святого Миколая.