У парку планують вкласти велодоріжки, облаштувати спортмайданчики та окремо виділити місце для вшанування українських захисників

Тернопільська міськрада обрала переможця конкурсу на кращу концепцію реконструкції Старого парку. Перемогла фірма з Дніпра Ulun architects. Міськрада замовить у них проектно-кошторисну документацію, а практично втілювати її почнуть вже після завершення війни. Проект передбачає локації для відпочинку молоді, велодоріжки, спортмайданчики та місця для вшанування українських захисників.

Про обрання переможця в цьому конкурсі стало відомо в четвер, 11 серпня. Загалом конкурсна комісія розглядала шість проектів, які запропонували учасники. На конкурс подавались не лише місцеві спеціалісти, а й проектанти з Дніпра, Маріуполя, Львова та Хмельницького.

Згідно з рішенням конкурсної комісії, переможцем конкурсу визначено проект організації Ulun architects з Дніпра. Відповідно до його концепції, у оновленому парку передбачено місця для вшанування українських Героїв, локації для відпочинку молоді з врахуванням фудкорту, пішохідні алеї, велодоріжки, спортивні і дитячі майданчики, територія для проведення різноманітних культурних та мистецьких подій.

«В автора найкращої концепції реконструкції парку ми замовимо проектно-кошторисну документацію, а вже після завершення війни та здобуття Україною перемоги будемо виконувати усі подальші заходи з реалізації проекту», – зазначив тернопільський міський голова Сергій Надал.

Зазначимо, що Старий парк був закладений у Тернополі ще наприкінці ХІХ століття. Впродовж радянського періоду тут встановили військову техніку та облаштували військове кладовище. Навесні 2022, після початку повномасштабної війни, техніку з парку демонтували. Відтак виникла потреба у переосмисленні цього місця та реконструкції.