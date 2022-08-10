Тернопільська алея налічує вже 35 зірок, встановлених на честь відомих діячів

На «Алеї зірок» у Тернополі цьогоріч відкриють нову зірку на честь захисників та захисниць України. Її відкриття планують на 28 серпня, коли в Тернополі святкуватимуть День міста. «Алея зірок» розміщена на вулиці Сагайдачного в центрі Тернополя та вже налічує 35 зірок, які відкривають на честь людей, що зробили великий вклад у розвиток міста та України.

Рішення про відкриття нової колективної зірки на честь захисників та захисниць України прийняв виконавчий комітет Тернопільської міськради.

«З метою вшанування та увіковічення видатних тернополян, попередньо ми нагадували та наголошували на тому, щоб мешканці і громадські організації надсилали свої пропозиції щодо кандидатів на присвоєння зірки, проте у цьому році пропозиції не були такі масові, як в попередні роки. Тож, зважаючи на події в Україні, пов’язані з війною, прийнято рішення про встановлення єдиної бронзової зірки – на честь захисників та захисниць України», – зазначив мер міста Сергій Надал.

Офіційне відкриття зірки традиційно відбудеться 28 серпня під час святкування Дня міста.

Додамо, що «Алею зірок» у Тернополі відкрили 28 серпня у 2011 році. Щороку на ній з'являються нові імена видатних мешканців міста, які зробили вагомий внесок у розвиток Тернополя. Наразі закладено вже 35 зірок.

Переважна більшість зірок – іменні, однак декілька з них також присвоювались колективам. В 2015 році була закладена волонтерська зірка, в 2016 – зірка Воїнів АТО, в 2017 – зірка добровольців, у 2020 – зірка медичній спільноті.