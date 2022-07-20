Юнак виліз на двометровий пам'ятник Ігорю Гереті, щоб у кадр потрапила вся вулиця Валова

У Тернополі 21-річного юнака судили за селфі на пам'ятнику. Хлопець у центрі міста виліз на двометровий пам'ятник відомому діячеві Ігорю Гереті, щоб у кадр потрапила вся вулиця. За це на нього склали протокол за статтею про дрібне хуліганство. Суддя визнав юнака винним, але обмежився лише усним зауваженням. Зазначимо, що максимум хлопцеві загрожувало 119 грн штрафу.

Як повідомляла прес-служба поліції Тернопільщини, інцидент стався 4 липня на вулиці Валовій у Тернополі. 21-річний хлопець заліз на пам'ятник Ігорю Гереті та зробив селфі. Правоохоронцям він пояснив, що заліз на пам'ятник, аби в кадр потрапила уся вулиця.

«Що так робити не можна, не знав, а люди, які проходили повз нього, мовчали й не зробили жодного зауваження», — пояснював юнак поліції.

На хлопця склали адмінпротокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). 8 липня Тернопільський міськрайонний суд розглядав цю справу. Вчинок хлопця описується так:

«Ігноруючи волю та бажання оточуючих, діяв образливо, зневажаючи честь і гідність людини, прагнучи нав'язати свою волю та світогляд, виліз на верх вищевказаного пам'ятника, чим порушив громадський порядок та спокій громадян», – йдеться у постанові.

У суді юнак розкаявся та повністю визнав свою провину. Про порушника відомо, що він 2001 року народження, уродженець Херсона. Наразі у Тернополі зареєстрований як внутрішній переселенець.

Суддя Тарас Багрій взяв до уваги, що вчинок хлопця не становить суспільної небезпеки. Тож він вирішив обмежитись лише усним зауваженням.