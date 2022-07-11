Письменник Олександр Вільчинський став депутатом Тернопільської міськради
Олександр Вільчинський склав присягу на сесії 11 липня
Письменник Олександр Вільчинський став новим депутатом Тернопільської міськради. Він працюватиме замість Олександра Смика, який помер в травні цього року. Депутат увійшов до складу фракції «Порядок. Відповідальність. Справедливість».
Як повідомила прес-служба Тернопільської міськради, депутата представили під час засідання сесії у понеділок, 11 липня.
«У зв’язку із достроковим припиненням депутатських повноважень (смертю) Олександра Смика, Тернопільська міська територіальна виборча комісія постановляє про визнання депутатом Тернопільської міської ради у єдиному багатомандатному виборчому списку кандидатів від Тернопільської обласної організації «Порядок. Відповідальність. Справедливість» Вільчинського Олександра Казимировича», – йдеться у повідомленні.
У міськраді він ввійшов до складу комісії з гуманітарних питань.
59-річний Олександр Вільчинський відомий як письменник, журналіст, також викладає у Тернопільському педагогічному університеті імені Гнатюка. У 2017 році їздив у зону АТО. У 2002 та 2003 роках отримав премії «Коронація слова».