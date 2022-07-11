Новообраний депутат ввійшов до складу фракції «Порядок. Відповідальність. Справедливість»

Письменник Олександр Вільчинський став новим депутатом Тернопільської міськради. Він працюватиме замість Олександра Смика, який помер в травні цього року. Депутат увійшов до складу фракції «Порядок. Відповідальність. Справедливість».

Як повідомила прес-служба Тернопільської міськради, депутата представили під час засідання сесії у понеділок, 11 липня.

«У зв’язку із достроковим припиненням депутатських повноважень (смертю) Олександра Смика, Тернопільська міська територіальна виборча комісія постановляє про визнання депутатом Тернопільської міської ради у єдиному багатомандатному виборчому списку кандидатів від Тернопільської обласної організації «Порядок. Відповідальність. Справедливість» Вільчинського Олександра Казимировича», – йдеться у повідомленні.

У міськраді він ввійшов до складу комісії з гуманітарних питань.

59-річний Олександр Вільчинський відомий як письменник, журналіст, також викладає у Тернопільському педагогічному університеті імені Гнатюка. У 2017 році їздив у зону АТО. У 2002 та 2003 роках отримав премії «Коронація слова».