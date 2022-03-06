Звернення депутатів місцевих громад до країн НАТО передадуть негайно

У Тернопільській області 55 громад провели екстрені позачергові сесії для того, щоб одноголосно підтримати звернення до НАТО про закриття неба над Україною. Сесії також відбулися в Тернопільській обласній та міській радах. За звернення до країн-членів НАТО депутати проголосували одноголосно.

Більшість сесії 55 місцевих громад відбилися сьогодні, 6 березня. На засіданні приймалося єдине питання про звернення до країн НАТО щодо підтримки прохання президента України Володимира Зеленського про закриття неба над Україною. Одноголосно за звернення проголосували депутати Тернопільської обласної сесії. Сесія міської ради Тернополя відбувалася онлайн і міські депутати теж підтримали звернення.

«Ніч на 4 березня показала, що знищення жителів України – не єдина мета кровожерного режиму Путіна, найманці якого взяли під контроль не лише Чорнобильську, а й Запорізьку АЕС, поставивши тим самим під питання виживання всього людства і навіть життя власних громадян. Від імені мільйонів українців, які сидять в укриттях та від всіх, хто вже загинув від російського бомбардування, ми закликаємо вас закрити небо над Україною. Підтримайте звернення України до НАТО про закриття неба!», – повідомляється у зверненні депутатів Тернопільської міської ради.

Окрім того, в Тернополі та в області стартував збір підписів мешканців під петицією до країн НАТО. Під документом вже підписалося більше ніж 12 тис. людей. Підписи й надалі продовжують збирати волонтери на залізничному та автобусному вокзалах і під кожною церквою Тернопільщини.

Додамо, що сьогодні, 6 березня, відповідне звернення прийняли також в міській раді Старокостянтинова Хмельницької області, де лише вчора росіяни ракетами обстріляли аеропорт.

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