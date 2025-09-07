Володимир Баб’як став президентом ГО «Тернопільська обласна асоціація спортивної боротьби України»

У Тернополі обрали керівництво новоствореної громадської організації «Тернопільська обласна асоціація спортивної боротьби України». Президентом асоціації став бізнесмен Володимир Баб’як, який є одним із фігурантів справи про крадіжку 44 млн грн під час реконструкції військового ліцею у Шептицькому на Львівщині.

Про обрання нового керівництва обласної асоціації спортивної боротьби у соцмережах 6 вересня повідомив народний депутат від партії «Слуга народу», віцепрезидент Асоціації спортивної боротьби України Едуард Прощук.

«Президентом [Тернопільської обласної асоціації спортивної боротьби України] став Володимир Баб’як, першим віцепрезидентом – Андрій Попик, віцепрезидентами – Андрій Телебан та Петро Король, секретарем Роман Королевич. Це справді крутий крок уперед», – написав депутат.

Президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко подякував Володимиру Баб’яку за «готовність вести команду вперед та розвивати боротьбу в регіоні».

Він також додав, що мер Тернополя Сергій Надал став почесним президентом регіональної асоціації.

Своєю чергою Володимир Баб’як написав, що планує з командою «розвивати дитячий та юнацький спорт, створювати нові можливості для тренерів і спортсменів, підтримувати чемпіонів та готувати нові покоління переможців».

У чому підозрюють Володимира Баб’яка

У березні 2024 року поліцейські затримали за звинуваченням у розкраданні 44 млн грн бюджетних грошей під час будівництва військового ліцею в Червонограді (нині Шептицький) низку осіб. Їм оголосили підозру в привласненні бюджетних грошей та службовому підробленні (ч. 3 ст. 28 ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 ККУ).

За даними ZAXID.NET, підозру тоді отримали львівський ексбанкір, бізнесмен Віталій Ломакович, бізнесмен Володимир Баб’як, директор дніпровської будівельної компанії «Укрстройкомплект» Єгор Клименко, бухгалтерка Світлана Маліцька та керівник одного з відділів «Укрстройкомплект» Олег Чубченко. Окрім цього, підозри у привласненні грошей отримали полковник академії сухопутних військ Юрій Черевко та керівник військового ліцею в Червонограді Іван Сивоус.

У департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції повідомляли, що підозрювані підробляли інформацію про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт під час реконструкції військового ліцею в Червонограді. Щоб легалізувати гроші підрядник перерахував гроші субпідрядним організаціям за роботи, які ті не виконували. У такий спосіб вдалося привласнити 44 млн грн.

Уже в липні 2024 року Галицький районний суд Львова скасував підозру в розкраданні 44 млн грн бізнесмену Віталію Ломаковичу.

Додамо, найближче судове засідання по цій справі відбудеться у Франківському районному суді Львова 23 вересня о 13:00.