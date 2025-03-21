Поки що ставом курсуватиме один теплохід

У Тернополі із 22 березня стартує сезон водних прогулянок на тернопільському ставі. Наразі працюватиме лише один теплохід «Сигма», який кататиме тернополян та гостей міста до Водної арени. Через тиждень запрацюють і ще два теплоходи.

Через сприятливі погодні умови в Тернополі почнуть здійснювати перші прогулянки ставом, повідомили в Тернопільській міській раді. З 29 березня кількість суден буде збільшено, щоб ще більше жителів та гостей міста мали змогу здійснити подорож на теплоходах.

Радник міського голови Тернополя Антон Марчевський розповів ZAXID.NET, що наразі вартість квитків на теплоходи не змінилася і залишається на рівні минулого року. Теплохід працюватиме з 12:00 і до вечора.

Скільки коштує поїздка тернопільським ставом

Подорож на теплоході «Сигма» (працюватиме з 22 березня):

100 грн – повне коло (із заходом на Водну арену Тернопіль, без зупинок), тривалість – 45 хвилин.

Подорож на теплоходах «Ян-Амор Тарновський» і «Капітан Парій» (працюватимуть з 29 березня):

75 грн – повне коло (по Тернопільському ставу), тривалість – 30 хвилин.

40 грн – в один кінець (до пляжу, зупинка на вимогу).



Проїзд дітей віком до 5 років – безкоштовний. У дощову та штормову погоду теплоходи не працюватимуть.