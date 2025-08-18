Проєкт реалізували коштом компанії «Креатор Буд»

У Тернополі відкрили оновлену комунальну дитячо-юнацьку школу з водних видів спорту. Вона розташована на веслувальній базі на вулиці Білецькій на прибережній смузі Тернопільського ставу. Про це повідомили в міській раді.

У закладі тренуються майже 200 дітей з міста Тернопіль та міської громади. Учні займаються спортом у двох секціях – вітрильний спорт та веслування. Для закладу побудували нові елінги (гаражі – ред.) для зберігання спортивних човнів і сучасний адміністративний корпус із функціональними приміщеннями.

За інформацією міської ради, гроші на оновлення школи з бюджету Тернополя не виділяли. Проєкт реалізували коштом компанії «Креатор Буд».

«Це – перша комунальна школа такого типу, збудована в Україні за останні 20 років. Ми пишаємося, що саме у Тернополі діти мають можливість займатися унікальними водними видами спорту, зокрема, вітрильним. Важливо й те, що навіть під час війни нам вдалося реалізувати цей проєкт без залучення бюджетних коштів», – повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Водночас на сайті Тернопільської міської ради немає інформації, скільки грошей приватне підприємство витратило на ремонт та будівництво нових приміщень для спортивної школи. ZAXID.NET направив запит до муніципалітету, аби дізнатися деталі щодо цього.