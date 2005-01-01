У Тернополі водії маршруток страйкують через запровадження електронної оплати за проїзд

У мерії Тернополя страйк назвали шантажем

У Тернополі вранці у середу, 10 січня, більшість маршрутних автобусів не вийшли на рейси. Водії відмовилися працювати через введення електронної оплати проїзду, пише місцевий сайт «20 хвилин».

Як повідомляється, вулицями їздять тільки поодинокі соціальні автобуси і переповнені тролейбуси. У результаті багатьом жителям міста доводилося скидатися на таксі, щоб якось дістатися на роботу.

Водночас, у мерії Тернополя страйк назвали шантажем.

«Водії приватних маршруток організували страйк через введення в Тернополі європейської моделі функціонування громадського транспорту. Їх не влаштовує, що після введення електронної системи оплати за проїзд вони позбавлені можливості «працювати» з готівкою. Адже після повноцінного запровадження електронної системи оплати за проїзд стане точно відомо, скільки людей з пільгами скористалися громадським транспортом і скільки за це коштів повинна відшкодувати міська рада перевізникам», – йдеться у повідомленні на сайті міськради.

У відомстві також зазначили, що з часу впровадження електронної системи водії вже робили спроби видавати пасажирам інші квитки, аніж ті, які друкуються через електронну систему (валідатор). Таким чином вони не проводили оплату через електронну систему, через що міська рада вже звернулася у контролюючі служби та правоохоронні органи, щоб перевірити діяльність усіх перевізників міста. Окрім того, водії вимагають підвищення вартості проїзду для всіх пасажирів до 6 грн.

Мерія попередила, що може застосувати санкції до страйкарів - аж до розірвання договорів.

Під час засідання виконкому міськради зранку 10 січня начальник управління транспорту міськради Ігор Мединський повідомив, що найбільшою проблемою є те, що водії не справляються з роботою, яка додалася їм із запровадженням валідаторів. Адже тепер потрібно водночас розрахувати пасажирів готівкою та електронним квитком або картою тернополянина. Це забирає багато часу, відтак водії не встигають їздити за графіком. Міський голова Сергій Надал на виконкомі дав Мединському час до обіду, аби розібратися з ситуацією і навіть пригрозив звільненням.

Зазначимо, що проїзд у маршрутках Тернополя з 2 січня становить 5 грн за умови готівкового розрахунку і 4 гривні в разі оплати «Карткою тернополянина». Отримати її можуть особи, які проживають у Тернополі, зареєстровані тут або офіційно працюють у місті.