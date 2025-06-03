До 11 червня підприємства мають облагородити пляжі

У Тернополі з 11 червня стартує щорічний купальний сезон. Таке рішення прийняли під час засідання виконавчого комітету Тернопільської міської ради. Комунальники перевірили готовність пляжів приймати відвідувачів, підприємства, які їх орендують, мають до визначеної дати облагородити пляжі.

У Тернополі є два міські комунальні пляжі, де дозволено купатися і відпочивати. Це відпочинково-прогулянкова зона «Циганка» на вул. Білецькій та рекреаційно-відпочинкова зона «Дальній пляж» на вул. Чумацькій. Тут є облаштовані спеціальні місця для кабінок для переодягання, туалети. Також на пляжах працюватимуть рятувальники.

В проєкті рішення щодо підготовки комунальних пляжів до сезону виконком також вказав, що КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя», ТОВ «Сфера спорту» та приватний підприємець Олександр Івасишин мають провести необхідні роботи з облаштування місць масового відпочинку.

«Від водолазної служби, яка інспектувала берегову лінію цих пляжів на наявність сміття, не має заперечень. також треба найняти рятувальників і забезпечити їм умови для чергування», – зазначив під час виконкому заступник голови Тернополя Владислав Стемковський. Мер міста Сергій Надал додав, що комунальники також мають перевірити і за відсутності встановити знаки про заборону купання в тих місцях, які є небезпечні. Завершиться купальний сезон на комунальних пляжах 15 вересня.