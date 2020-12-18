У Тернополі заборонили будівництво висотних будинків
Міськвиконком Тернополя обмежив максимальну висоту будинків дев’ятьма поверхами
Виконавчий комітет Тернопільської міської ради заборонив будувати на території Тернопільської ОТГ будинки висотою понад 30 метрів, що дорівнює дев’ятьом поверхам. Таке рішення виконком ухвалив з метою забезпечення комфортних умов проживання жителям громади та раціонального використання території.
Згідно з рішенням виконкому Тернопільської міськради від 16 грудня, у зонах садибної житлової забудови висотність будинків не може перевищувати 12 метрів (трьох поверхів) без урахування мансарди.
Натомість у зоні змішаної багатоквартирної житлової та громадської забудови встановлено, що висота будинків не може перевищувати 30 метрів (дев’яти поверхів).
Зазначимо, у Тернополі станом на початок 2020 року проживали понад 223 тис. людей. Станом на початок 2019 року в місті було чотири висотних будинки. Найвищий житловий будинок Тернополя складається з 16 поверхів.