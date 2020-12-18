Виконавчий комітет Тернопільської міської ради заборонив будувати на території Тернопільської ОТГ будинки висотою понад 30 метрів, що дорівнює дев’ятьом поверхам. Таке рішення виконком ухвалив з метою забезпечення комфортних умов проживання жителям громади та раціонального використання території.

Згідно з рішенням виконкому Тернопільської міськради від 16 грудня, у зонах садибної житлової забудови висотність будинків не може перевищувати 12 метрів (трьох поверхів) без урахування мансарди.

Натомість у зоні змішаної багатоквартирної житлової та громадської забудови встановлено, що висота будинків не може перевищувати 30 метрів (дев’яти поверхів).

Зазначимо, у Тернополі станом на початок 2020 року проживали понад 223 тис. людей. Станом на початок 2019 року в місті було чотири висотних будинки. Найвищий житловий будинок Тернополя складається з 16 поверхів.