Паркувальники в центрі Тернополя більше не працюватимуть

Із 2 серпня у Тернополі водії повинні будуть самостійно розраховуватися за паркування в центрі міста. Для цього запровадять автоматизовану систему оплати за паркування, повідомили 10 липня в пресслужбі Тернопільської міської ради.

Зазначається, що аби покращити ефективність та зручність оплати за паркування, паркувальники більше не працюватимуть у центрі міста.

Способи оплати паркування:

через мобільний застосунок е-Тернопіль (для авторизованих користувачів);

через QR-код зі сплатою через сайт (для неавторизованих користувачів);

також готівкою у найближчому терміналі, який розміщений поруч із майданчиками для паркування.

На перехідний період паркувальники ще працюватимуть навколо ринку, але водії все одно повинні будуть оплачувати паркування самостійно одним із зазначених способів. Для інформування водіїв про нововведення, ближче до початку серпня в центрі міста встановлять відповідні інформаційні знаки.

«Це нововведення спрямоване на підвищення зручності та ефективності системи паркування у Тернополі, а також на впровадження сучасних технологій у щоденне життя міста», – йдеться в повідомленні пресслужби.

Контролюватимуть оплату працівники муніципальної інспекції Тернопільської міськради. За несплату за паркування передбачений штраф – 300 грн. Загалом вартість паркування за годину становить 15 грн.