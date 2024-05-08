У Тернополі зростуть тарифи за паркування автомобілів
Вартість зросте на 3 гривні, і становитиме 15 грн за годину
У Тернополі зростуть тарифи за паркування автомобілів. Вартість виросте на 3 гривні, і становитиме 15 грн за годину. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради 8 травня. Тарифи почнуть діяти з 9 травня.
Вартість за паркування автомобілів в Тернополі зміниться на 14 майданчиках. «Відповідно рішення, змінюється плата за паркування, яка становитиме 15 грн за год. Окрім того, зміниться графік роботи операторів паркування», – повідомили в Тернопільській міській раді.
Оплатити за паркування можна напряму представнику оператору паркування чи онлайн у додатку «е-Тернопіль», з допомогою платіжних терміналів. Також в неділю і в святкові дні у центральній частині міста оплату за паркування не збиратимуть.
Нові тарифи для платного паркування діятимуть з 9 травня за адресами:
- Майдан Привокзальний;
- вул. Торговиця;
- Майдан Волі;
- вул. Замкова (біля пологового будинку);
- вул. Патріарха Мстислава;
- площа Героїв Євромайдану;
- вул. Дружби – вул. Івана Мазепи;
- вул. Андрея Шептицького;
- вул. Оболоня;
- вул. Миколая Коперника;
- вул. В’ячеслава Чорновола;
- бульвар Тараса Шевченка (біля Драмтеатру);
- вул. Замкова;
- бульвар Тараса Шевченка (дім «Перемога»).