Вартість зміниться на 14 майданчиках для паркування

У Тернополі зростуть тарифи за паркування автомобілів. Вартість виросте на 3 гривні, і становитиме 15 грн за годину. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради 8 травня. Тарифи почнуть діяти з 9 травня.

Вартість за паркування автомобілів в Тернополі зміниться на 14 майданчиках. «Відповідно рішення, змінюється плата за паркування, яка становитиме 15 грн за год. Окрім того, зміниться графік роботи операторів паркування», – повідомили в Тернопільській міській раді.

Оплатити за паркування можна напряму представнику оператору паркування чи онлайн у додатку «е-Тернопіль», з допомогою платіжних терміналів. Також в неділю і в святкові дні у центральній частині міста оплату за паркування не збиратимуть.

Нові тарифи для платного паркування діятимуть з 9 травня за адресами: