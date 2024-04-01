Знижка на проїзд діє при оплаті банківською карткою

У квітні на Львівщині у приміських та міжміських маршрутках діятиме 20% знижка на проїзд при оплаті карткою Visa. Про це повідомила компанія Smart Ticket Technology, яка є інвестором впровадження безготівкової оплати в обласних маршрутках.

«Щоб зекономити з е-квитком пасажиру достатньо оплатити проїзд банківською карткою Visa (або іншим ґаджетом із підтримкою безконтактної оплати) через валідатор, а система автоматично врахує 20%-ву знижку. Важливо не забути зафіксувати місце висадки – повторно прикласти картку до валідатора при виході (в області діє різна тарифна сітка, тому система списує кошти за відстань, відео-інструкція тут», – йдеться в повідомленні компанії.

При цьому, як зазначили в компанії, слід врахувати, що однією банківською карткою (або іншим пристроєм з функцією NFC) можна оплатити проїзд лише для одного пасажира. З усіх питань щодо роботи системи, можна звертатись на «гарячу лінію» за номером 0 800 300 844.

Нагадаємо, безготівкову оплату проїзду на Львівщині запустили наприкінці листопада. У ЛОДА заявили, що область стала першою в Україні, де на обласних маршрутах запрацювала безготівкова форма оплати. Проте, перевізникі подекуди бойкотують нову систему, валідатори в маршрутках не працюють, а в пасажирів вимагають готівку. Львівська ОВА заявила, що розриватиме угоди з перевізниками, що обслуговують міжміські та приміські маршрути, якщо вони ігноруватимуть безготівкову систему оплати проїзду.

Для заохочення пасажирів користуватися безготівковою оплатою у лютому-березні діяла знижка 50% на проїзд.