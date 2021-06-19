Україна повинна домагатися перегляду Мінських угод, щоб вивести з глухого кута переговори щодо Донбасу. Про це на телеканалі «Україна 24» заявила членкиня української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Тетяна Іванова.

Вона визнала, що угоди в теперішньому вигляді недосконалі і потребують доопрацювання.

«Дійсно, Мінські угоди недосконалі. Вони підписувалися в тих умовах, в яких підписувалися. Навряд чи в тих умовах було можливо підписати інше. Але ми повинні працювати з тим, що є. Абсолютно вірно сказав перший президент України, що поки не будуть внесені корінні зміни в угоди, ми не зможемо просуватися, оскільки в Мінських угодах не гарантована складова безпеки для виконання багатьох пунктів. І поки не будуть внесені такі зміни, щоб можна було гарантувати безпеку виконання інших пунктів Мінських угод, в них не можна просунутися», – пояснила Іванова.

Учасниця української делегації в ТКГ розповіла, на яких підставах вимагати перегляду Мінських угод.

«Потрібно доносити до наших міжнародних партнерів, що коли підписувалися Мінські угоди, у нас ще не пройшла реформа децентралізації, на той момент місцева влада не мала стільки повноважень, у нас не було місцевих громад, які зараз мають великий обсяг повноважень, більше, ніж районні і обласні ради. Тепер вимоги змін Конституції про якісь там особливі статуси, з огляду на те, що в нас пройшла децентралізація, повинні бути переглянуті. Але Росії це не цікаво, в них імперські інтереси, тому вони навіть не розглядають ці питання. Але це важливо доносити до міжнародної спільноти», – додала Іванова.

Нагадаємо, що Україна шукає заміну Мінську для перемовин по Донбасу.

За словами Леоніда Кравчука, нині навіть фізично потрапити у столицю Білорусі неможливо, адже Україна припинила з країною авіасполучення.

Крім того, на його думку, Білорусь тепер не просто сусідня держава, а ще й сателіт Росії.