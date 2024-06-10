Темна будівля в кінці вулиці частково перекрила вид на гору Фудзі

У західній частині Токіо знесуть 10-поверховий майже завершений будинок, тому що він закривав місцевим мешканцям вид на гору Фудзі. Про це повідомляє японське видання Asahi.

Кондомініум був розрахований на 18 квартир. Від самого початку проекту місцеві мешканці висловлювали занепокоєння, що будинок закриє мешканцям вулиці вид на гору Фудзі, а також впливатиме на інсоляцію сусідніх будівель. Після обговорень громадян і науковців забудовнику – компанії Sekisui House – рекомендували зменшити поверховість з 11-ти до 10-ти поверхів. У липні 2022 року місто схвалило новий план забудовника, але зазначило, що «подальше зменшення поверховості було б бажаним».

Побудований компанією Sekisui House Ltd. будинок, який збираються знести. Фото Kyodo

Мешканці вулиці, у свою чергу, вимагали зменшити висоту кондомініуму до 4-х поверхів, а площу забудови – приблизно удвічі від запланованої забудовником. Забудовник же сказав, що це тиск на бізнес, і продовжив будівництво.

Та 4 червня 2024 року міська влада Токіо повідомила, що забудовник сам вирішив припинити проект, бо «не належним чином врахував вплив проекту на навколишню територію і ландшафт».

«Ми знали про місцеву культуру, яка цінує пейзажі, але ми не врахували це належним чином. Ми також приносимо свої вибачення сторонам, які уклали договір», – сказав представник Sekisui House, пообіцявши докладати зусиль, щоб запобігти повторенню.

Будівництво будинку розпочалося в січні 2023 року. Більшість квартир встигли продати за ціною від 70 млн єн (446 тис. доларів) до 80 млн єн (509 тис. доларів).

Тепер місцеві мешканці занепокоєні шумом від демонтажу будівлі.