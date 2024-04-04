Йдеться про невеликий охоронний будинок поруч із самовільно збудованим офісником у парку культури

Господарський суд Львівської області зобовʼязав знести одну з будівель на вул. Лижвʼярській, 42, яку збудували без відповідних документів у межах парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького.

Як вказано в матеріалах справи, у 2009 році Львівська міська рада передала дружині тоді депутата обласної ради від «Партії Регіонів» Олега Баляша Оксані Баляш земельну ділянку площею 0,10 га на вул. Лижвʼярській, 42, в межах парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького. Оксана Баляш отримала ділянку в оренду на 10 років для обслуговування адміністративного будинку за рахунок земель житлової та громадської забудови.

У 2014 році міська рада прийняла ухвалу, якою вилучила ділянку і повернула її до меж парку. Цю ухвалу Осана Баляш безуспішно намагалась оскаржити в суді. Тому право користування цією ділянкою в неї завершилось у 2020 році за постановою Львівського апеляційного суду.

Поки тривали судові розгляди, адмінбудівлю в парку культури частково збудували, а у 2016 році ТзОВ «Грін Девелопмент» зареєструвало право власності на будівлю площею 1397,7 м2 та будівлю 9,6 м2 охорони. У 2022 році фахівці ЛМР обстежили комунальну ділянку та виявили, що «Грін Девелопмент» фактично використовує її без дозвільних документів. Крім цього, забудовник незаконно встановив бетонну огорожу і ворота.

Представник міськради в суді також зауважив, що забудовник не отримував від міста чи ДАБК відповідних дозвільних документів на будівництво, тому фактично збудвав адмінбудівлю в парку незаконно.

Натомість представник забудовника в суді розповів, що у 2008 році Оксана Баляш купила в ДП «Сімексбуд» нежитлові будівлі площею 735,1 м й, власне, цей будинок розбудували до 1397,7 м2, а поруч збудувала будинок для охорони на 9,6 м2. Хоча насправді на момент реконструкції старого будинку на ділянці вже не було. Водночас упродовж 10 років компанія сплачувала ЛМР за користування землею й після закінчення терміну оренди зверталася до депутатів за продовженням, однак отримала відмову.

Суд встановив, що департамент ДАБК у Львівській області у 2015 році ввів у експлуатацію реконструйований офісний центр площею 1397,7 м2, тоді як документи на будинок охорони відсутні.

Враховуючи обставини справи, суддя Господарського суду Зоряна Гоменюк позов міськради задовольнила та зобов’язала ТзОВ «Грін Девелопмент» усунути перешкоди для користування комунальною ділянкою на вул. Лижвʼярській, 42 та демонтувати невеликий будинок охорони. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що ТзОВ «Грін Девелопмент» зареєстроване у 2016 році на вул. Лижвʼярській, 42 у Львові. Директором та одноосібним власником компанії є мешканець Зимної Води Андрій Леньо.

Нагадаємо, що міськрада кілька років боролася з незаконною розбудовою офісного центру на території парку культури, а ДАБК винесла низку приписів про зупинку будівництва. Попри це, обласна інспекція ввела будівлю в експлуатацію.