Виробництво автотранспорту в Україні в травні склало 1004 одиниць техніки. Це у вісім разів більше, ніж у травні минулого року. Таке зростання пов’язане передусім з низькою порівняльною базою, а також означає, що українська економіка поступово оговтується від коронокризи.

Відносно квітня поточного року зростання виробництва склало 4%, повідомляє Укравтопром.

Легкових автомобілів у травні було виготовлено 944 одиниць, проти 87 одиниць роком раніше. Відносно квітня в цьому сегменті автопрому відбувся ріст на 4 відсотки. ЗАЗ зібрав 423 легкових авто та 6 автобусів, «Єврокар» – 527 легковиків.

Автобусне виробництво закінчило місяць з результатом 53 одиниці, що майже вдвічі більше, ніж торік. У травневому звіті щодо комерційних автомобілів заявлено сім авто, це у 3,5 рази більше за результат квітня 2021 року, але на 42% менше відносно показника травня 2020 року.

Всього за п’ять місяців з початку року в Україні виготовлено 3795 одиниць автотранспортних засобів, що у 2,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.