У чемпіонаті України з ралі «ХIX Ралі Галіція» взяли участь 25 екіпажів

На учасників чемпіонату України з ралі «ХIX Ралі Галіція» склали 8 протоколів за порушення режиму «тиші». Загальна сума штрафів – 4760 грн.

Як повідомили у Державній екологічній інспекції Львівської області, 4-6 червня відбувся IІ етап чемпіонату з ралі, окремі етапи якого проходили через територію національного природного парку «Сколівські Бескиди» та Сколівського і Дрогобицького лісгоспу.

«Незважаючи на всі вжиті інспекцією заходи реагування, 6 червня 2021 року під час проведення перегонів державними інспекторами було виявлено порушення вимог. Зокрема, учасники змагання на спортивних автомобілях порушували вимоги щодо охорони середовища перебування та шляхів міграції диких тварин, а саме спричинили підвищений шум та неспокій», – вказано у повідомленні Держекоінспекції.

За порушення вимог ст. 39 Закону України «Про тваринний світ» та ст. 16 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» на порушників склали 8 протоколів. Загальна сума штрафів становить 4760 грн.

Нагадаємо, екоінспекція також встановлює дані людей, які взяли участь в трофі-експедиції на джипах Карпатами на початку травня. Сотні учасників перегонів три дні їздили горами, які входять у заповідну зону, у період активного розмноження диких тварин, коли схожі заходи заборонені.