Василь Сліпак загинув в зоні АТО у 2016 році

В Україні, Франції та Великій Британії пройде сьомий відкритий міжнародний музичний марафон пам'яті Василя Сліпака W Live під гаслом «У світлі Метеора».

Сьомий відкритий міжнародний музичний марафон пам'яті оперного співака, Героя України Василя Сліпака пройде з 10 червня по 2 липня. Співака та воїна згадуватимуть в Україні, Франції, Великій Британії. На сценах трьох країн зберуться музиканти, щоб вшанувати пам’ять Василя Сліпака, який загинув на сході України.

Основними темами марафону є вшанування полеглих за Україну артистів (Маріупольський оркестр «Ренесанс» під орудою Василя Крячка виступить у Національній філармонії України 10 червня), згадка про тих близьких Василеві композиторів, чиї серця не витримали під час війни (Струнний квартет «Фенікс» зіграє музику Ганни Гаврилець та Олександра Козаренка 30 червня у Львові), роздуми мистецтва над суттю життя та надією, яка залишається нам (Четверта симфонія Густава Малера прозвучить у програмі Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії 29 червня), а також жага до життя, сучасна енергія, бажання експериментувати — це виступ відомої української композиторки Алли Загайкевич у Парижі 30 червня, камерні та оркестрові програми Львівської національної філармонії 1 та 2 липня, які увінчають марафон.

Його прелюдією вже став камерний виступ українських музикантів у Лондоні 20 травня з програмою класичної української та європейської музики. Серед інших подій – київський показ фільму режисерів Леоніда Кантера та Івана Яснія «Міф».

Повну програму можна побачити на сайті філармонії.

Нагадаємо, Василь Сліпак народився у 1974 році у Львові. Вихованець Львівської хорової капели «Дударик» Василь Сліпак закінчив Львівську консерваторію (зараз - Музична академія ім. М. Лисенка) у 1997 році. Він був запрошений до Паризької опери після завершення навчання. 9 років жив та працював у Франції. Василь Сліпак пішов добровольцем на Донбасі і воював у складі 7-го окремого батальйону ДУК. Він загинув 29 червня 2016 року в зоні АТО. Похований у Львові на Личаківському цвинтарі.