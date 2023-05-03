Із середини травня перетин кордону для вантажівок буде можливим лише за онлайн-записом

У трьох пунктах пропуску на Львівщині з літа запрацює електронна система бронювання перетину кордону. З середини травня перетин кордону для вантажівок буде можливим лише за онлайн-записом.

Як повідомили 3 травня у прес-службі Львівської ОВА, у пунктах пропуску Рава-Руська, Краківець, Шегині запрацює електронна черга для автомобілів. Реєстрація в системі для водіїв розпочнеться з 8 червня. До кінця місяця система працюватиме в тестовому режимі.

Реєстрація в системі «єЧерга» безкоштовна. Перевізник зможе попередньо записатись і приїхати на пункт пропуску у заздалегідь призначений час. Стежити за чергою можна у відкритому режимі на сайті системи. Перевіряти стан черги можна у розділі «Мої черги». За необхідності, час перебування в черзі можна продовжити на 2 години. У ЛОВА наголосили, що з середини травня перетин кордону для вантажівок буде можливим лише за онлайн-записом.

Нагадаємо, торік у жовтні «єЧерга» запрацювала на українсько-польському пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» на Волині.