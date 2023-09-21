Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння

У Трускавці на Львівщині поліцейські затримали підозрюваного у завданні смертельних травм співмешканці. 37-річному жителю Луганської області загрожує до десяти років позбавлення волі. Про це у четвер, 21 вересня, повідомили у поліції Львівської області.

20 вересня, близько 22:40, до поліції надійшло повідомлення, що в одному з санаторіїв Трускавця виявили тіло жінки з ознаками насильницької смерті.

Як встановили правоохоронці, між загиблою, 36-річною мешканкою Луганської області, та її співмешканцем, 37-річним жителем тієї ж області, виник конфлікт. Під час сварки чоловік завдав жертві численних ударів кулаками в голову. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка невдовзі померла. Також встановлено, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Підозрюваного затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Досудове розслідування триває.